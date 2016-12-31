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"Динамо" поздравило болельщиков с Новым годом кричалкой (видео)

Игроки "Динамо" и главный тренер бело-голубых Юрий Калитвинцев поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

"Дорогие болельщики. Спасибо вам за ту поддержку, которую вы нам оказывали и дома, и на выезде. Мы понимаем, что этот год был для вас очень тяжелым. Мы сделаем все возможное, чтобы следующий год был лучше.

Дай бог вам здоровья. Здоровья вашим близким. С Новым годом", - сказал Калитвинцев.



ФК "Динамо" Москва
Теги: Динамо
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