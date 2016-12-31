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"Терек" опубликовал поздравление с Новым годом (видео)

ФК "Терек" поздравил болельщиков с наступающим Новым Годом.

"Со всех уголков земного шара шлют свои новогодние поздравления футболисты "Терека". Из Чечни и Ирана, Мальдив и Краснодара, Венесуэлы, Сенегала и Бразилии с наступающим Новым годом поздравляют они руководство республики и клуба, фанатов родной команды и всех жителей планеты.

Присоединяемся к поздравлениям и мы! С Новым годом, друзья!" - говорится на официальном сайте грозненского клуба.

Теги: Терек
Сегодня, 01:45
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