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Криштиану Роналду - лучший бомбардир международных турниров в 2016 году

Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду назван лучшим бомбардиром международных турниров в 2016 году. Информацию об этом опубликовала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

В этом рейтинге учитывались только мячи, забитые в международных турнирах. Роналду забил 24 мяча. На три мяча меньше у форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси, который стал вторым. На третьем месте Эдинсон Кавани (Уругвай, «ПСЖ») – 16 мячей.

Первая десятка рейтинга выглядит так:

1. Криштиану Роналду (Португалия – 13 мячей, «Реал» – 11 мячей) – 24 гола

2. Лионель Месси (Аргентина — 8, «Барселона» – 13) – 21

3. Эдинсон Кавани (Уругвай – 9, «ПСЖ» – 7) – 16

4. Хаммади Ахмад (Ирак – 0, «Аль-Кува Аль-Джавия» – 16) – 16

5. Роберт Левандовски (Польша – 8, «Бавария» – 7) – 15

6. Антуан Гризманн (Франция – 8, «Атлетико» – 6) – 14

7. Карлос Адриано (Бразилия – 0, «Сеул» – 13) – 13

8. Габриэл Жезус (Бразилия – 8, «Палмейрас» – 4) – 12

9. Жонатан Болинжи (ДР Конго – 6, «ТП Мазембе» – 6) – 12

10. Ариц Адурис (Испания — 2, «Атлетик» – 10) – 12.

Советский спорт
Теги: Роналду
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