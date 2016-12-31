Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

В Бразилии футболист пошутил, что переходит в китайский клуб, обработав фотографию Халка

Полузащитник "Лас-Пальмаса" Роке Меса выложил в Инстаграме обработанную в графическом редакторе фотографию, указывающую на то, что перешел в китайский клуб "Шанхай Шанган".

Хавбек таким образом пошутил на своими подписчиками. При этом он поблагодарил "Лас-Пальмас" и болельщиков. Примечательно, что Меса обработал реальную фотографию нападающего Халка тех времен, когда бразилец переходил из "Зенита" в "Шанхай".

В Бразилии футболист пошутил, что переходит в китайский клуб, обработав фотографию Халка


В Бразилии футболист пошутил, что переходит в китайский клуб, обработав фотографию Халка
Сегодня, 02:15
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 02:39) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Туда дорога только через зенит!


--------------------
..
Регистрация: 22.05.2015
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.