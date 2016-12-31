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Экс-железнодорожник Фелипе Кайседо может продолжить карьеру в Китае

Форвард "Эспаньола" Фелипе Кайседо может переехать в Китай. На 28-летнего бывшего футболиста "Локомотива" претендуют несколько клубов, передает Sport.es.


Сообщается, что 10 млн евро за Кайседо предлагают "Бэйцзин Гоань" и "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Зарплата игрока в Китае может составить € 5 млн в год.
Теги: Кайседо
Сегодня, 02:32
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