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"Ростов" не стал отказываться от зимних сборов в Турции

"Ростов" не стал отказываться от проведения зимнего учебно-тренировочного сбора в Турции в связи с нападением на российского посла в Андрея Карлова.

Напомним, РФПЛ рекомендовала клубам, которые будут проводить сборы в этой стране, получить гарантии безопасности от местных властей.

С 6 по 20 января "Ростов" проведет сбор в ОАЭ, а с 24 января по 6 февраля проведут сбор в Турции, говорится на официальном сайте клуба.
Теги: Ростов
Сегодня, 02:59
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