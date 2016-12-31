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СМИ: Аксель Витсель готов переехать в Китай на зарплату 18 млн евро в год
Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель выразил готовность продолжить свою карьеру в Китае, информирует Football Italia. У бельгийского футболиста имеется два предложения - от "Шанхая СИПГ" и "Тяньцзинь Сунцзян".
Китайские клубы готовы заплатить "Зениту" за Витселя около 20 млн евро. Самому футболисту, контракт которого с сине-бело-голубыми истекает летом, предлагают 4-летний контракт с зарплатой € 18 млн в год.
Китайские клубы готовы заплатить "Зениту" за Витселя около 20 млн евро. Самому футболисту, контракт которого с сине-бело-голубыми истекает летом, предлагают 4-летний контракт с зарплатой € 18 млн в год.
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