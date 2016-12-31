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Карло Анчелотти: с тех пор, как Хенесс вернулся, "Бавария" побеждает, мне это нравится

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о влиянии руководителей клуба, а также прежнего наставника команды Хосепа Гвардиолы.

- Сколько от Гвардиолы и от Анчелотти в этой «Баварии»?

– Это команда обоих, я бы сказал. При Пепе «Бавария» очень успешно выступала в Германии и в Европе. В моих глазах три полуфинала Лиги чемпионов подряд – большое достижение. Это и моя цель.

Потом, если оказываешься в финале, все зависит от множества мелких деталей, которые не всегда удается контролировать. Мы хотим выиграть бундеслигу и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Посмотрим, каким будет финиш. Гвардиола не выиграл здесь Лигу чемпионов, но значение его работы неоспоримо.

- Вы уже познакомились с Ули Хенессом?

– С тех пор, как он вернулся, «Бавария» побеждает. Мне это нравится (смеется). У нас была возможность пообедать вместе. Он очень тепло отнесся ко мне. Уверен, Хенесс поможет клубу. Все здесь любят Ули. Он, как и Карл-Хайнц Румменигге, свой человек. В «Баварии» большие деньги. В клубе работают люди, которые знают, как им управлять.

Румменигге недавно сказал Левандовски, что Роберт забьет два гола, и он забил. Я попросил Румменигге почаще говорить с Робертом, – сказал Анчелотти.

Sports.ru
Теги: Анчелотти Бавария
Сегодня, 03:56
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