Карло Анчелотти: с тех пор, как Хенесс вернулся, "Бавария" побеждает, мне это нравится

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о влиянии руководителей клуба, а также прежнего наставника команды Хосепа Гвардиолы.– Это команда обоих, я бы сказал. При Пепе «Бавария» очень успешно выступала в Германии и в Европе. В моих глазах три полуфинала Лиги чемпионов подряд – большое достижение. Это и моя цель.Потом, если оказываешься в финале, все зависит от множества мелких деталей, которые не всегда удается контролировать. Мы хотим выиграть бундеслигу и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Посмотрим, каким будет финиш. Гвардиола не выиграл здесь Лигу чемпионов, но значение его работы неоспоримо.– С тех пор, как он вернулся, «Бавария» побеждает. Мне это нравится (смеется). У нас была возможность пообедать вместе. Он очень тепло отнесся ко мне. Уверен, Хенесс поможет клубу. Все здесь любят Ули. Он, как и Карл-Хайнц Румменигге, свой человек. В «Баварии» большие деньги. В клубе работают люди, которые знают, как им управлять.Румменигге недавно сказал Левандовски, что Роберт забьет два гола, и он забил. Я попросил Румменигге почаще говорить с Робертом, – сказал Анчелотти.