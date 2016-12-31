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Антонио Конте: Куртуа остается с нами, все остальное - просто спекуляции

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что вратарь Тибо Куртуа не намерен уходить из лондонского клуба.

"Куртуа - это один из лучших вратарей в мире, если не самый лучший, он фантастичен. Он остается с нами, и это самое главное, все остальное - просто спекуляции", - цитирует Конте L'Equipe.

Напомним, контракт Куртуа с "Челси" истекает в 2019 году. Ранее сообщалось, что следующим летом бельгиец может перебраться в "Реал".
Теги: Конте Челси Куртуа
Сегодня, 03:59
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