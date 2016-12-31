"Халл Сити" продлил безвыигрышную серию до восьми матчей

Футболисты "Халл Сити" на своем поле сыграли вничью с "Эвертоном" в матче 19-го тура чемпионата Англии.



"Халл" не выигрывает в последних восьми турах. С 13 очками команда занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице первенства Англии. "Эвертон" с 27-ю очками идет на седьмой строчке.



Чемпионат Англии. 19 тур



"Халл Сити" - "Эвертон" - 2:2



Голы: Доусон, 6, Маршалл, 45+1, Снодграсс, 65, Баркли, 84



"Халл Сити": Маршалл, Доусон, Робертсон, Дэвис, Магир, Эль-Мухамади, Ливермор, Мейлер (Клукас, 56), Снодграсс, Мбокани, Диоманде (Хаддлстоун, 85)



"Эвертон": Бласкес, Коулман, Бэйнс, Джагелка, Уильямс, Гейе, Барри (Дэвис, 66), Баркли, Лукаку, Валенсия (Калверт-Льюин, 72), Миральяс (Мори, 87)



Предупреждения: Фил Джагелка, 60, Эль-Мухамади, 62, Дэвис, 75, Магир, 83.