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"Халл Сити" продлил безвыигрышную серию до восьми матчей

Футболисты "Халл Сити" на своем поле сыграли вничью с "Эвертоном" в матче 19-го тура чемпионата Англии.

"Халл" не выигрывает в последних восьми турах. С 13 очками команда занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице первенства Англии. "Эвертон" с 27-ю очками идет на седьмой строчке.

Чемпионат Англии. 19 тур

"Халл Сити" - "Эвертон" - 2:2

Голы: Доусон, 6, Маршалл, 45+1, Снодграсс, 65, Баркли, 84

"Халл Сити": Маршалл, Доусон, Робертсон, Дэвис, Магир, Эль-Мухамади, Ливермор, Мейлер (Клукас, 56), Снодграсс, Мбокани, Диоманде (Хаддлстоун, 85)

"Эвертон": Бласкес, Коулман, Бэйнс, Джагелка, Уильямс, Гейе, Барри (Дэвис, 66), Баркли, Лукаку, Валенсия (Калверт-Льюин, 72), Миральяс (Мори, 87)

Предупреждения: Фил Джагелка, 60, Эль-Мухамади, 62, Дэвис, 75, Магир, 83.
Теги: Халл Сити Эвертон
Сегодня, 04:13
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