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Ибрагим Цаллагов: Луческу дал понять, что я ему нужен

Защитник Ибрагим Цаллагов прокомментировал свой переход в "Зенит" из "Крыльев Советов".

"Общался ли уже с Мирчей Луческу? Да. И это общение очень повлияло на мое решение. Он дал понять, что я нужен. При этом о футбольных делах и позиции на поле мы пока не говорили. Думаю, и не время еще было. Зачем всё в одну кучу мешать.

Я знаю, что готов к здоровому соперничеству. И потом, даже твои конкуренты - это в первую очередь товарищи по команде. Во всяком случае, я привык относиться к ребятам именно так.

А как там сложится в плане конкуренции – посмотрим. Как говорится, на футбольном поле нет авторитетов. А играть будет более достойный", - цитирует Цаллагова "СЭ".
Теги: Цаллагов Зенит
Сегодня, 04:18
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