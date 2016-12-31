"Дженоа" намерен арендовать у "Ювентуса" Эрнанеса

Полузащитник "Ювентуса" Эрнанес может перебраться в "Дженоа", информирует Football Italia.



По данным источника, "грифоны" хотели бы взять бразильского плеймейкера в аренду. В текущем сезоне Эрнанес в составе "старой синьоры" выходил на поле 10 раз и забил один гол.