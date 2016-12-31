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Мемфис Депай попросил отпустить его из "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мемфис Депай обратился с просьбой к главному тренеру команды Жозе Моуринью дать ему возможность перейти в другой клуб, информирует The Sun.

Сообщается, что голландского нападающего крайне не устраивает отсутствие игровой практики. В нынешнем сезоне премьер-лиги Депай провел на поле только 20 минут.

Напомним, ранее британская пресса сообщала, что на форварда претендует "Эвертон" и "Спартак".
Теги: Депай Манчестер Юнайтед
Сегодня, 04:35
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