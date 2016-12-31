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Василий Уткин: новогодние ролики ЦСКА почти перечеркивают провал публичной политики

Телекомментатор и футбольный обозреватель Василий Уткин высказался о новогодних роликах московского ЦСКА.

"Новогодние ролики ЦСКА своей блистательностью почти перечеркивают провал публичной политики в последние полгода. Это Камбэк!", – написал Уткин в твиттере

ВИДЕО - здесь
Теги: ЦСКА Уткин
Сегодня, 09:00
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№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 09:51) #
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Забыл жиртресс только пояснить, в чём "провал" заключался... Васяпpocтитуткин - вот это провал спортивной журналистики за последние лет эдак 15.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
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