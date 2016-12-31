Виктория Лопырева: главное, чтобы после ЧМ-2018 сказали: "Это классная страна и в ней живут классные люди!"

Телеведущая Виктория Лопырева рассказала, что значит для нее быть послом ЧМ-2018.- Быть послом - большая честь и ответственность! Это не просто красивые слова, я искренне так считаю. У каждого посла своя аудитория и она порой далека от футбола - до тех пор, пока человек, который ей интересен и которому она доверяет, не начинает его активно пропагандировать. Как только это происходит, аудитория тоже включается!От того, как мы все поведем себя во время Кубка конфедераций и чемпионата мира, зависит очень многое. Чтобы не думали, что у нас по улицам медведи ходят, а сказали бы: «Это классная страна и в ней живут классные люди!»- У нашей сборной 56 место (в рейтинге ФИФА – Прим. ред.), не бог весть что. Хочется, чтобы ребята были готовы бороться за идею и выигрывать, как команда моего родного Ростова-на-Дону - оказалось, что невозможное возможно. Чего не хватает сборной - мотивации, таланта? Тут еще какая проблема - наша сборная локальная, домашняя, почти все играют в российском чемпионате. Хорошо ли это? Не знаю. Пока уровень нашей команды и близко нельзя сравнить с уровнем сборных Испании, Германии или Италии. Наверное, Станислав Саламович лучше знает, что надо поправить и, уверена, сделает это.- Ну, а что имидж? Каждому футболисту нужно быть человеком, на которого бы равнялись. Каждый пацан во дворе, который пинает мяч, должен захотеть стать им! Для этого надо не только показывать достойный футбол, но и быть спортсменом с большой буквы. Пусть верят в себя, чтобы и мы в них поверили.- У меня тут двойственное ощущение. Действительно, Акинфеев редко его использует. А ведь он кумир миллионов, ролевая модель. Если он будет больше появляться на людях и мы станем чаще видеть его светлый образ (улыбается), на его игру это никак не повлияет – он сформировавшийся профессионал, достойный человек. А вот молодые пацаны пусть лучше тренируются. А то как бывает – трах, бах – забил несколько голов и его фото сразу на обложках. Но в 20 лет психика еще такая… А вдруг человека «занесет», требования к себе снизит?- Об этом лучше Игоря спросить. Ему, как раз, можно и нужно. А в целом, мне кажется, это пошло еще со времён советского футбола, когда спортсмены в рекламе не снимались.