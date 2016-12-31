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С Новым годом!
Перед боем курантов Президент скажет о том, что 2016-й был трудным годом и будет прав. Тем не менее, команда Rusfootball.info желает всем войти в новый год с оптимизмом и поздравляет с наступлением 2017-го!
Уходящий футбольный год начался синхронным вылетом всех наших клубов из первого же раунда плей-офф еврокубков, продолжился провалом сборной на Евро, а завершался привычным выступлением чемпионов России в Лиге чемпионов. Но в последний день этого високосного года хотелось бы зафиксировать в памяти и перенести в наступающий год весь тот немногочисленный оптимизм, которым нас заряжал российский футбол.
Да, поводы для радости тоже имелись, причём самые разнообразные. Мы всей страной восхищались еврокубковым успехам «Ростова», великой победе над «Баварией». Радовались за парней, которые в этом году поднялись с низов и заслужили повышение.
ЦСКА и «Краснодар» открыли новые стадионы, наконец начал играть там, где ему положено, и «Рубин». В следующем году также будут открываться новые арены. Привлечение людей на них –главная задача российского футбола. В нашей стране пройдёт Кубок Конфедераций, который привнесёт частичку надвигающегося грандиозного праздника футбола в 2018-м году.
Перед наступлением 2017 года хочется пожелать, чтобы мы провели Кубок Конфедераций без сучка и задоринки, а сборная России показала себя на этом турнире достойно и хотя бы чуть-чуть увлекла страну футболом. Чтобы стадион «Зенита» работал бесперебойно и поразил всех своей красотой, «Спартак» не возвращался в докарреровскую эпоху, а ЦСКА – симпатично обновился и собрал народ на трибуны.
Пусть Леонид Слуцкий найдёт себе работу в Англии, а Фёдор Смолов заменит Обамеянга в «Боруссии». Пусть «Локомотив» со своими болельщиками снова станет одной семьей, игра «Краснодара» будет под стать красоте его стадиона, «Рубин» будет соответствовать амбициям руководства, «Ростов», несмотря ни на что, продолжит творить чудеса, а «Уфа», «Амкар» и прочие провинциальные клубы открывают новых звёздочек, выгодно продают их и живут на эти честно заработанные деньги. Пусть ни с кем не повторится история «Томи», пусть футболисты и все мы не ошибаются так, как игроки «Урала» в матче с «Тереком».
Коллектив Rusfootball.info надеется, что в 2017 году будет гораздо меньше катастроф и терактов, омрачивших уходящий год, что в окружающем нас мире станет больше мира, добра и любви. Богатырского здоровья Вам! Помните, что даже если ты живёшь с девушкой на 10 тысяч рублей в месяц и не можешь расплатиться по кредитам, можно добиться успеха, как Андрей Лунёв. Знайте, что все прежние неудачи можно оставить далеко в прошлом, как Сослан Джанаев. Меняйтесь в лучшую сторону, как Фёдор Смолов! Будьте такими же успешными, как Криштиану Роналду в 2016-м!
Сотрудники нашего портала обещают работать для Вас так же усердно, как работает великий португалец, всегда честно и открыто высказывать своё мнение. Нашему независимому порталу, придушиваемому законами о запрете рекламы букмекеров, новостных агрегаторах, без Вас, дорогие читатели, просто не прожить. Сделаем всё возможное, чтобы писали мы, а интересно было Вам!
С Новым 2017 годом! Отметьте и проведите его весело, но не злоупотребляйте шампанским :)
Уходящий футбольный год начался синхронным вылетом всех наших клубов из первого же раунда плей-офф еврокубков, продолжился провалом сборной на Евро, а завершался привычным выступлением чемпионов России в Лиге чемпионов. Но в последний день этого високосного года хотелось бы зафиксировать в памяти и перенести в наступающий год весь тот немногочисленный оптимизм, которым нас заряжал российский футбол.
Да, поводы для радости тоже имелись, причём самые разнообразные. Мы всей страной восхищались еврокубковым успехам «Ростова», великой победе над «Баварией». Радовались за парней, которые в этом году поднялись с низов и заслужили повышение.
ЦСКА и «Краснодар» открыли новые стадионы, наконец начал играть там, где ему положено, и «Рубин». В следующем году также будут открываться новые арены. Привлечение людей на них –главная задача российского футбола. В нашей стране пройдёт Кубок Конфедераций, который привнесёт частичку надвигающегося грандиозного праздника футбола в 2018-м году.
Перед наступлением 2017 года хочется пожелать, чтобы мы провели Кубок Конфедераций без сучка и задоринки, а сборная России показала себя на этом турнире достойно и хотя бы чуть-чуть увлекла страну футболом. Чтобы стадион «Зенита» работал бесперебойно и поразил всех своей красотой, «Спартак» не возвращался в докарреровскую эпоху, а ЦСКА – симпатично обновился и собрал народ на трибуны.
Пусть Леонид Слуцкий найдёт себе работу в Англии, а Фёдор Смолов заменит Обамеянга в «Боруссии». Пусть «Локомотив» со своими болельщиками снова станет одной семьей, игра «Краснодара» будет под стать красоте его стадиона, «Рубин» будет соответствовать амбициям руководства, «Ростов», несмотря ни на что, продолжит творить чудеса, а «Уфа», «Амкар» и прочие провинциальные клубы открывают новых звёздочек, выгодно продают их и живут на эти честно заработанные деньги. Пусть ни с кем не повторится история «Томи», пусть футболисты и все мы не ошибаются так, как игроки «Урала» в матче с «Тереком».
Коллектив Rusfootball.info надеется, что в 2017 году будет гораздо меньше катастроф и терактов, омрачивших уходящий год, что в окружающем нас мире станет больше мира, добра и любви. Богатырского здоровья Вам! Помните, что даже если ты живёшь с девушкой на 10 тысяч рублей в месяц и не можешь расплатиться по кредитам, можно добиться успеха, как Андрей Лунёв. Знайте, что все прежние неудачи можно оставить далеко в прошлом, как Сослан Джанаев. Меняйтесь в лучшую сторону, как Фёдор Смолов! Будьте такими же успешными, как Криштиану Роналду в 2016-м!
Сотрудники нашего портала обещают работать для Вас так же усердно, как работает великий португалец, всегда честно и открыто высказывать своё мнение. Нашему независимому порталу, придушиваемому законами о запрете рекламы букмекеров, новостных агрегаторах, без Вас, дорогие читатели, просто не прожить. Сделаем всё возможное, чтобы писали мы, а интересно было Вам!
С Новым 2017 годом! Отметьте и проведите его весело, но не злоупотребляйте шампанским :)
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