Гендиректор "Томи": главная наша задача – сохранить клуб

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев рассказал о целях клуба."Главная наша задача – сохранить футбольный клуб, чтобы он доиграл сезон и существовал дальше", - ответил Киселева на вопрос, остается ли у "Томи" задача сохранить прописку в РФПЛ.Напомним, у "Томи" имеются серьезные проблемы с финансированием, а также большие задолженности перед игроками и персоналом.