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Гендиректор "Томи": главная наша задача – сохранить клуб

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев рассказал о целях клуба.

"Главная наша задача – сохранить футбольный клуб, чтобы он доиграл сезон и существовал дальше", - ответил Киселева на вопрос, остается ли у "Томи" задача сохранить прописку в РФПЛ.

Напомним, у "Томи" имеются серьезные проблемы с финансированием, а также большие задолженности перед игроками и персоналом.

Р-Спорт
Теги: Томь
Сегодня, 09:16
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