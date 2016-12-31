Константин Генич: "Томь" уже почти похоронили, неужели вторым клубом будет "Анжи"?

Комментатор телеканала "Матч ТВ" Константин Генич высказался о ситуации с махачкалинским "Анжи". Напомним, клуб объявил о распродаже ведущих игроков, смене владельца, а также об уходе главного тренера Павла Врбы.



"Ну если "Томь" уже "почти похоронили", то неужели вторым клубом будет "Анжи"? Что вообще происходит?", – написал Генич в твиттере.