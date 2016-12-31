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Константин Генич: "Томь" уже почти похоронили, неужели вторым клубом будет "Анжи"?

Комментатор телеканала "Матч ТВ" Константин Генич высказался о ситуации с махачкалинским "Анжи". Напомним, клуб объявил о распродаже ведущих игроков, смене владельца, а также об уходе главного тренера Павла Врбы.

"Ну если "Томь" уже "почти похоронили", то неужели вторым клубом будет "Анжи"? Что вообще происходит?", – написал Генич в твиттере.
Теги: Генич Томь Анжи
Сегодня, 09:38
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№2 Написал: sev1954 (Сегодня, 10:09) #
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Все в Китай, а с нашим футболом надо завязывать, только вот китайцы не всем предложение делают
Регистрация: 21.06.2016
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 09:45) #
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  •  (1)

Что происходит? "Развивают" футбол в регионах...(( то ли ещё буде к 2030... Программа запущена...((
Регистрация: 28.12.2015
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