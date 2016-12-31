Антонио Конте: многим тяжело отказаться от фантастических предложений из Китая, но нужно уважать себя

Главный тренер "Челси" Антонио Конте высказался о щедрых предложениях на трансферном рынке от китайских клубов.



"В Китае предлагают невероятно большие суммы. Не хочется в это верить, потому что все это не правильно.



Я в курсе, что Тевес стал самым высокооплачиваемым игроком. Многим тяжело отказаться от таких фантастических предложений. Но, все-таки, это не правильно, вы должны уважать себя", – цитирует Конте издание Goal.