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Антонио Конте: многим тяжело отказаться от фантастических предложений из Китая, но нужно уважать себя
Главный тренер "Челси" Антонио Конте высказался о щедрых предложениях на трансферном рынке от китайских клубов.
"В Китае предлагают невероятно большие суммы. Не хочется в это верить, потому что все это не правильно.
Я в курсе, что Тевес стал самым высокооплачиваемым игроком. Многим тяжело отказаться от таких фантастических предложений. Но, все-таки, это не правильно, вы должны уважать себя", – цитирует Конте издание Goal.
"В Китае предлагают невероятно большие суммы. Не хочется в это верить, потому что все это не правильно.
Я в курсе, что Тевес стал самым высокооплачиваемым игроком. Многим тяжело отказаться от таких фантастических предложений. Но, все-таки, это не правильно, вы должны уважать себя", – цитирует Конте издание Goal.
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