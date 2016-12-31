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Диего Симеоне объявил, что не собирается покидать "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне подтвердил, что не собирается покидать мадридский клуб по окончании этого сезона. Ранее сообщалось, что к аргентинскому специалисту проявляют интерес европейские клубы, в частности "Интер".

"Нет, я не покину "Атлетико", – цитирует Симеоне испанское издание Marca.
Теги: Симеоне Атлетико
Сегодня, 10:04
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