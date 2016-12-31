Диего Симеоне объявил, что не собирается покидать "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне подтвердил, что не собирается покидать мадридский клуб по окончании этого сезона. Ранее сообщалось, что к аргентинскому специалисту проявляют интерес европейские клубы, в частности "Интер".



"Нет, я не покину "Атлетико", – цитирует Симеоне испанское издание Marca.