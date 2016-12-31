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Сэм Эллардайс: у меня предложение из Китая, но я принял решение остаться в Англии

Новоиспеченный главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс заявил, что ради работы в лондонской команде он отказался от щедрого предложения из Китая, сообщает The Telegraph.

"Было ли у меня предложение (из Китая)? Да. Но я принял решение остаться в Англии. В Китае решили заметно повысить уровень местного чемпионата и стали скупать мировых звезд, предлагая им заоблачные контракты. Время покажет, насколько это оправдано", - сказал Эллардайс.

Р-Спорт
Теги: Эллардайс Кристал Пэлас
Сегодня, 10:29
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