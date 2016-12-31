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Паулу Фонсека: Тайсон незаменим, он не является предметом переговоров
Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека сообщил, что клуб не будет продавать полузащитника Тайсона этой зимой.
"Для меня Тайсон важный футболист. Он незаменим. Этот игрок не является предметом переговоров в настоящее время. Я рассчитываю на него. Он очень важен для "Шахтера", - заявил Фонсека, слова которого приводит Radio Gaucha.
Ранее в СМИ сообщалось о желании бразильского "Интернасионала" вернуть себе Тайсона. Также появлялись слухи, что футболистом интересуется "Зенит" Мирчи Луческу.
"Для меня Тайсон важный футболист. Он незаменим. Этот игрок не является предметом переговоров в настоящее время. Я рассчитываю на него. Он очень важен для "Шахтера", - заявил Фонсека, слова которого приводит Radio Gaucha.
Ранее в СМИ сообщалось о желании бразильского "Интернасионала" вернуть себе Тайсона. Также появлялись слухи, что футболистом интересуется "Зенит" Мирчи Луческу.
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