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Евгений Ловчев: для Промеса сейчас все же не лучшее время, чтобы уходить из "Спартака"

Футбольный обозреватель Евгений Ловчев считает, что полузащитнику "Спартака" Квинси Промесу не стоит покидать команду в зимнее трансферное окно.

"Промесу комфортно в "Спартаке". Он же расцвел здесь. И обстановка хорошая в команде. Он чемпионом может стать! И любимцем публики, как тот же Видич, которого до сих пор вспоминают добрым словом.

И потом для Промеса сейчас все же не лучшее время, чтобы уходить – неважненько он первый отрезок чемпионата-то провел. Вот если выиграет чемпионат, дороже стоить будет. И "Спартаку", опять же, прибыль", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Промес Спартак
Сегодня, 10:49
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№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миша Люберцы
И перспектива есть и будущее...

Замечательное уточнение, на основании последних покорённых вершин спартака.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№7 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 12:40) #
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Болеет за:
«Зенит»
ЕВГЕНИЙ ЛОВЧЕВ: ДЛЯ ПРОМЕСА СЕЙЧАС ВСЕ ЖЕ НЕ ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ УХОДИТЬ ИЗ "СПАРТАКА"
Я думаю : как раз наоборот для Спартака сейчас не лучшее время чтобы Промес ушёл.
Регистрация: 12.07.2014
№6 Написал: murchelo06 Magas (Сегодня, 12:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ЦОДД
В Европейские чемпионаты из нашего болота надо уходить пока зовут.

Думаю Макгиди показал, что порой лучше от добра добра не искать. стремился в Англию и плотно сел на лавку, а тут он был героем!
Регистрация: 9.06.2011
№5 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 12:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ЦОДД
В Европейские чемпионаты из нашего болота надо уходить пока зовут.

Согласен, но Промесу, никто таких денег не даст - нигде!. Ляма 2 он получает и налоги 13 процентов, а в той же Англии , чтобы оставалось 2, надо чтобы контракт был 5. Да и на лавке можно немного посидеть и закиснуть - навсегда! Если у него голова есть на плечах, то идти ему никуда не надо : здесь и бабло имеется и болельщик уважает и гордится ! И перспектива есть и будущее...
Регистрация: 10.01.2014
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 11:53) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
неважненько он первый отрезок чемпионата-то провел.

Вот с этим не согласен,он вроде хорошо играл,но потом получил травму.
Регистрация: 12.02.2013
№3 Написал: nami-sv (Сегодня, 11:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Станет вот чемпионом вместе со Спартаком..
Регистрация: 9.08.2015
№2 Написал: Brazer555 Москва (Сегодня, 11:22) #
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Ой Женя оставь это, Промес велик и точка.
Регистрация: 12.02.2016
№1 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 11:07) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
В Европейские чемпионаты из нашего болота надо уходить пока зовут.
Регистрация: 21.01.2016
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