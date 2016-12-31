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СМИ: "Челси" начал переговоры с "Баварией" по трансферу Артуро Видаля

"Челси" действительно заинтересован в услугах полузащитника "Баварии" Артуро Видаля, информирует The Sun.

Сообщается, что лондонцы инициировали переговоры с мюнхенской командой по трансферу футболиста. Сумма отступных за 29-летнего чилийца может составить 38 миллионов фунтов.
Теги: Челси Видаль Бавария
Сегодня, 10:56
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