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Евгений Гинер: в 2016 году ЦСКА столкнулся с трудностями, которые сделали нас лишь сильнее (видео)

Президент ЦСКА Евгений Гинер подвел итоги 2016 года и поздравил болельщиков с наступающим Новым годом, передает пресс-служба армейцев.

"Этот год был для нас очень важным. Мы стали шестикратными чемпионами России и открыли свою домашнюю арену. Такие события случаются в жизни далеко не каждого клуба, и я рад, что это произошло именно с нами.

Наряду с достижениями, конечно, были и трудности. Футбольная осень 2016 года стала для нас не совсем удачной. Мы столкнулись с трудностями, которые сделали нас лишь сильнее.

Впереди новый год, думаю, вы уже знаете, что загадать под бой Курантов. С Новым годом, дорогая красно-синяя семья", - заявил Гинер.

ВИДЕО - здесь
Теги: Гинер ЦСКА
Сегодня, 11:12
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(0)
№6 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 12:51) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
С Наступающим,счастья,здоровья и всех благ!!!
Регистрация: 24.10.2007
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:41) #
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  •  (0)

ну раз трудности делают сильнее, значит нужно пожелать цска, чтоб эти самые их трудности росли и процветали
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:23) #
  • -1
  •  (5)

Вашим словам да богу в уши,ЦСКА ВО ВТОРОМ КРУГЕ ОПУСТИТСЯ ЕЩЁ НИЖЕ,и не путайте личные трудности с футбольными.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: bulgakov_vv01 Галич (Сегодня, 11:56) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
ну вот и кончается этот год.Кто то сегодня на хрюкается,кто то выпьет лошадиную дозу smile Всех с новым годом!!!
Регистрация: 16.03.2013
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:30) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
за поздравления - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
и всех тоже с наступающим!
но вот про сложности...
я вот не знаю..или так совпало..или все таки как пришел новый начальник селекции - она пошла на спад.
Да, денег нет, но все таки...Ерёменко и Натхо представлять не надо, но столько косяков - уж слишком (про остальных)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: nami-sv (Сегодня, 11:29) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Интересно,про какие трудности он запел?
Регистрация: 9.08.2015
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