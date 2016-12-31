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Курбан Бердыев: благодаря поддержке болельщиков "Ростов" в сложной обстановке достиг небывалых высот

Вице-президент "Ростова" Курбан Бердыев поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

"Уважаемые болельщики, спасибо вам за то, что весь год были рядом с нами. Благодаря вашей поддержке "Ростов" в сложной обстановке достиг небывалых высот. Иметь таких искренних и преданных болельщиков - честь и гордость для клуба.

Уходящий год подарил нам много разных эмоций: незабываемые победы, обидные поражения, и, в итоге - серебряные медали и участие в Лиге Чемпионов. В наступающем году мы будем стараться не останавливаться на достигнутых результатах и укреплять позиции донского футбола вместе с вами.

От всего сердца поздравляю каждого с наступающим Новым Годом. Здоровья и успехов в 2017 году!", - цитирует Бердыева официальный сайт "Ростова".
Теги: Ростов Бердыев
Сегодня, 11:36
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№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:26) #
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Здесь Всё... и поддержка болельщиков и грамотный тренер и самое главное умный подбор игроков....опять же ,Супер тренер подбирал ребят.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: sev1954 (Сегодня, 12:24) #
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Не смог старый протекционист продиктовать свои условия Москве, а так бы уже свиножопов тренировал и денег получал поболе, что в итоге и является его самоцелью
Регистрация: 21.06.2016
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