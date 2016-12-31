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Андрей Аршавин поздравил болельщиков "Кайрата" с Новым годом (видео)

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин поздравил болельщиков команды с наступающим Новым годом.

"Хочу пожелать вам пережить в следующем году вместе с нами яркие победы, чтобы вы увидели как можно больше голов в нашем исполнении, чтобы в конце года мы могли порадоваться титулам.

Также хочется пожелать вам радости, любви, всего самого-самого лучшего в новом году. Поздравляю вас с наступающим 2017 годом", - сказал Аршавин.

Теги: Аршавин Кайрат
Сегодня, 11:45
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№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:07) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Перевоспитывается?
Регистрация: 14.04.2008
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