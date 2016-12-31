Андрей Аршавин поздравил болельщиков "Кайрата" с Новым годом (видео)

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин поздравил болельщиков команды с наступающим Новым годом."Хочу пожелать вам пережить в следующем году вместе с нами яркие победы, чтобы вы увидели как можно больше голов в нашем исполнении, чтобы в конце года мы могли порадоваться титулам.Также хочется пожелать вам радости, любви, всего самого-самого лучшего в новом году. Поздравляю вас с наступающим 2017 годом", - сказал Аршавин.