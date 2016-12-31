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ЦСКА: надеемся, при вашей поддержке в новом году мы одержим много ярких побед
Московский ЦСКА опубликовал на официальном сайте праздничные поздравления для болельщиков красно-синих.
"Дорогие болельщики! Руководство и коллектив профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды от всей души поздравляют вас с наступающим Новым годом!
Желаем вам и вашим семьям счастья и благополучия, крепкого здоровья и хорошего настроения, мира и добра! Надеемся, что в Новом году у нас будет гораздо больше поводов для радости, и при вашей поддержке мы одержим много ярких побед!" - говорится в поздравлении армейцев.
"Дорогие болельщики! Руководство и коллектив профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды от всей души поздравляют вас с наступающим Новым годом!
Желаем вам и вашим семьям счастья и благополучия, крепкого здоровья и хорошего настроения, мира и добра! Надеемся, что в Новом году у нас будет гораздо больше поводов для радости, и при вашей поддержке мы одержим много ярких побед!" - говорится в поздравлении армейцев.
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