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ЦСКА: надеемся, при вашей поддержке в новом году мы одержим много ярких побед

Московский ЦСКА опубликовал на официальном сайте праздничные поздравления для болельщиков красно-синих.

"Дорогие болельщики! Руководство и коллектив профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды от всей души поздравляют вас с наступающим Новым годом!

Желаем вам и вашим семьям счастья и благополучия, крепкого здоровья и хорошего настроения, мира и добра! Надеемся, что в Новом году у нас будет гораздо больше поводов для радости, и при вашей поддержке мы одержим много ярких побед!" - говорится в поздравлении армейцев.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 12:01
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№1 Написал: Realist123 Красноярск (Сегодня, 12:48) #
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Болеет за:
ЦСКА
Само собой одержим! Всех болельщиков красно-синих с Новым годом!Новых побед и новых титулов нашей команде!
Всех адекватных болельщиков других команд тоже с Новым годом!!!
Регистрация: 12.10.2016
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