Жозе Моуринью: я не выпускал Депая на поле, потому что знал, что он хочет уйти в январе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал причины отсутствия игровой практики у нападающего Мемфиса Депая.



"Так бывает, что в прошлом сезоне футболист играл феноменально, а в этом не выходит на поле. Но речь идет не об этом случае. Последние мои решения в отношении Мемфиса формировались из-за того, что он хочет уйти в январе. Если мы получим приемлемое предложение, то отпустим его. Это и оказало влияние на мои решения.



Если я чувствую, что игрок хочет уйти, я лучше дам возможность развиваться другим футболистам, которые останутся с нами на 100%. К тому же, на его позиции у нас большой выбор", - цитирует Моуринью Goal.