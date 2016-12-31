Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Массимо Каррера и футболисты "Спартака" поздравили болельщиков с Новым годом (видео)

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, а также игроки красно-белых Денис Глушаков, Квинси Промес, Дмитрий Комбаров, Сердар Таски, Андрей Ещенко и Фернандо поздравили болельщиков с новогодними праздниками.

Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 12:36
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: procop (Сегодня, 12:53) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Позитивное видео. С Новым годом!
Регистрация: 27.11.2016
№1 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 12:42) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо! С Новым годом!!!!!!!!!!!!!!!!! Желаю Спартаку только победы!!!!!!


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.