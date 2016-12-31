Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Роман Широков: склоняюсь к тому, что "Спартак" станет чемпионом

Бывший полузащитник "Спартака" Роман Широков оценил как высокие шансы красно-белых на чемпионский титул.

"Склоняюсь к тому, что "Спартак" выиграет чемпионат. Он займёт либо первое место, либо второе.

Не 50 на 50, а чуть больше шансов отдаю спартаковцам в борьбе за золото. У команды достаточный отрыв, чтобы выиграть первенство", - цитирует Широкова "Матч ТВ".
Теги: Спартак Широков
Сегодня, 12:56
Напечатать
7
(2)
№7 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 14:34) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Рома не может не постебаться.А свиньи сейчас визжать начнут от восторга ,что в них ещё один человек поверил. smile
Регистрация: 27.07.2013
№6 Написал: Вопреки Курск (Сегодня, 13:50) #
  • 0
  •  (4)

Blessing,

Выдернули из контекста, то что нужно кукловодам... Именно, Широков на МатчТВ, в отличие от лизоблюдов Гинечей и Дзичковского, выразил сомнение в том, что Спартак возьмет золото, спрогнозировав 1-2 место. А преподносят так, как-будто ОН уверен в победе адм. ресурсных
Регистрация: 21.04.2016
№5 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:31) #
  • -1
  •  (3)

Склонить можно девочку из кабака, наконец ты понял то что ты был не помощник этому Славному клубу.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: Lider13325 (Сегодня, 13:28) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну ладно вам!!! Всё хорошо. С новым годом!!!
Регистрация: 26.11.2016
№3 Написал: Ганнибал Новосибирск (Сегодня, 13:25) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
дайте Роме микрофон!)))
Регистрация: 20.10.2008
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:09) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
А вот это вот к чему сюда сунули?
Все и так знают, о чём в межсезонье говорить.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: Vados (Сегодня, 13:04) #
  • -1
  •  (3)

Свое мнение оставь при себе rage
Регистрация: 1.12.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.