Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
13:02
"Зенит": в новом году желаем вам двигаться только вперед - к большим победам и рекордам! (видео) (8)
"Зенит": в новом году желаем вам двигаться только вперед - к большим победам и рекордам! (видео) (8)
11:36
Курбан Бердыев: благодаря поддержке болельщиков "Ростов" в сложной обстановке достиг небывалых высот (5)
Курбан Бердыев: благодаря поддержке болельщиков "Ростов" в сложной обстановке достиг небывалых высот (5)
11:12
Евгений Гинер: в 2016 году ЦСКА столкнулся с трудностями, которые сделали нас лишь сильнее (видео) (9)
Евгений Гинер: в 2016 году ЦСКА столкнулся с трудностями, которые сделали нас лишь сильнее (видео) (9)
09:59
Антонио Конте: многим тяжело отказаться от фантастических предложений из Китая, но нужно уважать себя (1)
Антонио Конте: многим тяжело отказаться от фантастических предложений из Китая, но нужно уважать себя (1)
09:13
С Новым годом! (17)
С Новым годом! (17)
09:08
Виктория Лопырева: главное, чтобы после ЧМ-2018 сказали: "Это классная страна и в ней живут классные люди!" (6)
Виктория Лопырева: главное, чтобы после ЧМ-2018 сказали: "Это классная страна и в ней живут классные люди!" (6)
Вчера 22:25
Марк Гонсалес продолжит карьеру в "Коло-Коло"
Марк Гонсалес продолжит карьеру в "Коло-Коло"
"Зенит": в новом году желаем вам двигаться только вперед - к большим победам и рекордам! (видео)
Санкт-петербургский "Зенит" поздравил болельщиков с наступающими праздниками.
"Дорогие друзья! В уходящем, 2016 году сине-бело-голубые завоевали Кубок и Суперкубок России, досрочно оформили путевку в плей-офф Лиги Европы УЕФА, принесли больше всего очков в еврокубковую копилку страны и вошли в число 15 лучших клубов Европы в рейтинге УЕФА, оставив далеко позади все остальные команды РФПЛ.
В минувшем году официальный сайт "Зенита" заговорил с болельщиками по всему миру на двенадцати языках, подтверждая звание самого популярного клуба страны.
Мы желаем всем нам не останавливаться на достигнутом, двигаться только вперед - к большим достижениям, победам и рекордам! С праздником!", - говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.
"Дорогие друзья! В уходящем, 2016 году сине-бело-голубые завоевали Кубок и Суперкубок России, досрочно оформили путевку в плей-офф Лиги Европы УЕФА, принесли больше всего очков в еврокубковую копилку страны и вошли в число 15 лучших клубов Европы в рейтинге УЕФА, оставив далеко позади все остальные команды РФПЛ.
В минувшем году официальный сайт "Зенита" заговорил с болельщиками по всему миру на двенадцати языках, подтверждая звание самого популярного клуба страны.
Мы желаем всем нам не останавливаться на достигнутом, двигаться только вперед - к большим достижениям, победам и рекордам! С праздником!", - говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.