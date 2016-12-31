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"Зенит": в новом году желаем вам двигаться только вперед - к большим победам и рекордам! (видео)

Санкт-петербургский "Зенит" поздравил болельщиков с наступающими праздниками.

"Дорогие друзья! В уходящем, 2016 году сине-бело-голубые завоевали Кубок и Суперкубок России, досрочно оформили путевку в плей-офф Лиги Европы УЕФА, принесли больше всего очков в еврокубковую копилку страны и вошли в число 15 лучших клубов Европы в рейтинге УЕФА, оставив далеко позади все остальные команды РФПЛ.

В минувшем году официальный сайт "Зенита" заговорил с болельщиками по всему миру на двенадцати языках, подтверждая звание самого популярного клуба страны.

Мы желаем всем нам не останавливаться на достигнутом, двигаться только вперед - к большим достижениям, победам и рекордам! С праздником!", - говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.

Теги: Зенит
Сегодня, 13:02
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8
(3)
№8 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 14:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Сегодня на позитиве! Всех на форуме, с Новым Годом! Да здравствует разум, да сгинет маразм! smile
Коллективу Rusfootball респект! smile
Регистрация: 15.12.2013
№7 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 14:50) #
  • +2
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kjygfd
Вся страна надевает красно-белые колпаки Деда Мороза,в голубом-снегурочки.НЕДОКЛУБ

мясные и тут любят обосрать все даже в предверии НГ хрен с вами визжите но свиночпок был и будет всегда!!!
Регистрация: 3.02.2011
№6 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:34) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cerberspb
Цитата: Kjygfd
Вся страна надевает красно-белые колпаки Деда Мороза,в голубом-снегурочки.НЕДОКЛУБ

на будущее настоящие цвета одежды нашего отечественного деда мороза как раз синие или голубые(кому как угодно воспринимать сей цвет), а в красной одежде это санта клаус и появилась она на наших дедушках в 90 ых, в те года все с Европы брали.

Зачем оъяснять что-то свинье, которая вместо "Морозко" воспитывалась "Плохим Сантой"?
Регистрация: 13.08.2015
№5 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 14:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kjygfd
Вся страна надевает красно-белые колпаки Деда Мороза,в голубом-снегурочки.НЕДОКЛУБ

на будущее настоящие цвета одежды нашего отечественного деда мороза как раз синие или голубые(кому как угодно воспринимать сей цвет), а в красной одежде это санта клаус и появилась она на наших дедушках в 90 ых, в те года все с Европы брали.
Регистрация: 10.07.2009
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 14:20) #
  • +4
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kjygfd
Вся страна надевает красно-белые колпаки Деда Мороза,в голубом-снегурочки.НЕДОКЛУБ

Это ты про свой Спартак школьник?Сурово,но правдиво.Недоклуб еще тот,начиная от неадекватных и злобных болел и заканчивая истериками руководства и овнофутболистами,употребление бромонтана не проходит просто так.День когда Спам перестанет существовать как клуб будет лучшим днем в моей жизни.Зениту новых побед и высот и главное как следует нагнуть свинарник и лишить их золота.Зачем нам такой позор в ЛЧ?Что бы вся Европа смеялась?
Регистрация: 25.03.2015
№3 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 13:59) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
с Луневым и Цаллаговым? сомневаюсь.. нужны были Крицюк, Миранчук, Смолов, Набиуллин.. правда на правый край обороны никто из приличных перспективных паспортистов не приходит на ум.. а центрбека, надеюсь, еще выпишем из европы
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: Kjygfd (Сегодня, 13:53) #
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Вся страна надевает красно-белые колпаки Деда Мороза,в голубом-снегурочки.НЕДОКЛУБ
Регистрация: 31.12.2016
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:05) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
С Новым годом великолепный ЗЕНИТ, удачи, и только удачи нам в достижении поставленных целей!!!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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