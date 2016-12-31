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СМИ: "Спартак" заплатит за Луиса Адриано 1 млн евро

Стали известны подробности трансфера форварда "Милана" Луиса Адриано в "Спартак".

Москвичи заплатят за 29-летнего форварда около одного миллиона евро, сообщает "Sports.ru" со ссылкой на Corriere della Sera.

Благодаря этой сделке "Милан" сэкономит на зарплате и различных премиях игрока, контракт с которым рассчитан еще на 3,5 года, порядка 30 миллионов евро.
Теги: Спартак Адриано
Сегодня, 13:31
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23
(4)
№23 Написал: Sergant (Сегодня, 15:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ли Харви Освальд
Цвета новогоднего символа - Деда Мороза - красный и белый.

С фига ли? laughing

My Webpage
Регистрация: 15.12.2016
№22 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 15:02) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Ли Харви Освальд
Цитата: Болельщик812
Это цвета Санта-Клауса, кретин.

Возможно в ваше ЛТП являются Санта-Клаусы... Но вот в России, так же как и в СССР, Дед Мороз - красно-белый, Снегурочка - в голубом. С белым. Эк вас жизнь-то побила! Детство прошло под теплотрассой, где регулярно являлся вам Санта-Клаус, ну тюбик клея, полиэтиленовый ПАКЕТ - и все небо в Санта-Клаусах... Ни разу будучи ребенком на детских утренниках не бывал, я уж не говорю, чтоб с детьми был - откуда вам-то...

Они же больные все, на них нельзя обижаться

Цитата: Болельщик812
Цитата: Tom1989
Цитата: Болельщик812
Цитата: mongolor
красно-белые сосательные петушки на палочках

Эти у них не на палочках, а на трибунах сидят. Вряд ли ради них Адриано переходит.

Ваше то какое дело обиженки, ущербные?

А твое какое дело, лондонец ты наш деградировавший?

Ну уж лучше все таки в Лондоне чем в помойке вонючей с нищебродами в обоссаном городе жить smile
Регистрация: 11.12.2016
№21 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:59) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Tom1989
Цитата: Болельщик812
Цитата: mongolor
красно-белые сосательные петушки на палочках

Эти у них не на палочках, а на трибунах сидят. Вряд ли ради них Адриано переходит.

Ваше то какое дело обиженки, ущербные?

А твое какое дело, лондонец ты наш деградировавший?
Регистрация: 13.08.2015
№20 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 14:58) #
  • -1
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Болеет за:
«Челси»
Цитата: Болельщик812
Цитата: mongolor
красно-белые сосательные петушки на палочках

Эти у них не на палочках, а на трибунах сидят. Вряд ли ради них Адриано переходит.

Ваше то какое дело обиженки, ущербные?
Регистрация: 11.12.2016
№19 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 14:58) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Болельщик812
Это цвета Санта-Клауса, кретин.

Возможно в ваше ЛТП являются Санта-Клаусы... Но вот в России, так же как и в СССР, Дед Мороз - красно-белый, Снегурочка - в голубом. С белым. Эк вас жизнь-то побила! Детство прошло под теплотрассой, где регулярно являлся вам Санта-Клаус, ну тюбик клея, полиэтиленовый ПАКЕТ - и все небо в Санта-Клаусах... Ни разу будучи ребенком на детских утренниках не бывал, я уж не говорю, чтоб с детьми был - откуда вам-то...
Погоди, я понял, откуда у тебя такая ассоциация строгая! Санта регулярно забирал тебя к себе - в олени! smile


--------------------
Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№18 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:57) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mongolor
красно-белые сосательные петушки на палочках

Эти у них не на палочках, а на трибунах сидят. Вряд ли ради них Адриано переходит.
Регистрация: 13.08.2015
№17 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 14:56) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: mongolor
Ей богу я общаюсь со стадом умолишенных свиней. Так написали бы просто" Луис Адриано перешел в Спартак за красно-белые сосательные петушки на палочках" поменяв свою личку по контракту в Милане до 20 года на федуньи бонусы и 3 мульта монгольских тугрей)

Ну перешел и перешел твое то какое дело даун?
Регистрация: 11.12.2016
№16 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 14:54) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Ей богу я общаюсь со стадом умолишенных свиней. Так написали бы просто" Луис Адриано перешел в Спартак за красно-белые сосательные петушки на палочках" поменяв свою личку по контракту в Милане до 20 года на федуньи бонусы и 3 мульта монгольских тугрей)
Регистрация: 24.04.2009
№15 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:50) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ли Харви Освальд
Цитата: mongolor
Ебланито

ПиСи: марихуаны нет, героина тоже. С Новым Годом!
PPS: Цвета новогоднего символа - Деда Мороза - красный и белый. Иди топись в самом большом сортире. Еще раз - с Новым Годом! smile

Это цвета Санта-Клауса, кретин.
Регистрация: 13.08.2015
№14 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 14:43) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
Ебланито

Не стоит представлятся - мне на твое имя похрен. Кстати, как и на твою национальность, указанную в нике. А по сути - засунь тобой выблеванное обратно в фаеропереноску. Я тебе напомнил всего лишь, что игрока уровня Адриано - желали бы видеть в составе многие, кстати, ваш тренер, например, пытался. А вот вашу кокошку - у которого зарплата такая же - ты говорил, что на ухудшение условий он не пошел? А было 5. Вот такого мутака не хотят видеть нигде - хоть бесплатно отдавай. Этим ты на него, кстати, похож.
ПиСи: марихуаны нет, героина тоже. С Новым Годом!
PPS: Цвета новогоднего символа - Деда Мороза - красный и белый. Иди топись в самом большом сортире. Еще раз - с Новым Годом! smile


--------------------
Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№13 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 14:37) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: mongolor
Цитата: Ли Харви Освальд
Грамотно. Второй форвард нам нужен, и позарез, играли без форварда, как Зе поломался - а тут взяли даром. Плохо, что личка у него здоровая... Как у бомжеТопорена
Цитата: mongolor
Они его даже бесплатно отдать могут лишь бы отьепаться

Поцелуй Кокорина

Ебланито, ни один игрок не прйлет на ухуджение фин.условий. Он может протереть лавку до дыры, получая бабки по контракту до 20 года. Вот на этом и экономит Милан спихнув его личку в свинарник.

Скажи а правда говорят что питерские славяться своим скудоумием и тупостью ? А еще вы известны непомерным количеством маргиналов,пьяни,шлюх,нариков А еще у вас очень воняет дерьмом и саньем во дворах?Правда?А еще у вас много неблагополучных семей ,нищебродов и гоодранцев Правда?Прямо таки мировая известность идет.А еще говорят за счет вас тупых строят нечто похожее на стадион а вы все этому радуетесь? Неужели и правда Дебилы, как вас ваши же футболисты называют smile Хотя извини у вас даже и футболистов своих нет
Регистрация: 11.12.2016
№12 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 14:32) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ли Харви Освальд
Грамотно. Второй форвард нам нужен, и позарез, играли без форварда, как Зе поломался - а тут взяли даром. Плохо, что личка у него здоровая... Как у бомжеТопорена
Цитата: mongolor
Они его даже бесплатно отдать могут лишь бы отьепаться

Поцелуй Кокорина

Ебланито, ни один игрок не прйлет на ухуджение фин.условий. Он может протереть лавку до дыры, получая бабки по контракту до 20 года. Вот на этом и экономит Милан спихнув его личку в свинарник.Купите вилки и снимайте лапшу с ушей чаще.
Регистрация: 24.04.2009
№11 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 14:23) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: mongolor
Цитата: Tom1989
Цитата: mongolor
Они его даже бесплатно отдать могут лишь бы отьепаться от его лички. Федун будет платить ему как минимум 3.5 мульта иначе в этом переходе просто ноль смысла.... А стоит ли он этих денег, другой вопрос.....

Не будет успокойся а то клаву всю заплевал,1,5-1.8,у него личка плюс бонусы ,грамотно сработали


Включи мозги свинья. Его в милан купили за 8 мулей, контракт до 20 года а отладут за стеклянеые бусы?!Что вам в комбикорм сыпят что вы думать разучились?)

Тупой недоносок бомж smile ты сам включи Милан экономит на его зп так как у него личка большая и контракт еще на 3.5 года.Иди водки дешевой возьми и усни в своей блевотине колхозник сранный smile
Регистрация: 11.12.2016
№10 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 14:23) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Грамотно. Второй форвард нам нужен, и позарез, играли без форварда, как Зе поломался - а тут взяли даром. Плохо, что личка у него здоровая... Как у бомжеТопорена
Цитата: mongolor
Они его даже бесплатно отдать могут лишь бы отьепаться

Поцелуй Кокорина


--------------------
Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№9 Написал: mustang (Сегодня, 14:22) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
неужели федун не соображает что он делает?
ну нахрена он нужен с такой личкой?
Регистрация: 23.12.2015
№8 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 14:16) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Tom1989
Цитата: mongolor
Они его даже бесплатно отдать могут лишь бы отьепаться от его лички. Федун будет платить ему как минимум 3.5 мульта иначе в этом переходе просто ноль смысла.... А стоит ли он этих денег, другой вопрос.....

Не будет успокойся а то клаву всю заплевал,1,5-1.8,у него личка плюс бонусы ,грамотно сработали


Включи мозги свинья. Его в милан купили за 8 мулей, контракт до 20 года а отладут за стеклянеые бусы?!Что вам в комбикорм сыпят что вы думать разучились?)
Регистрация: 24.04.2009
№7 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 14:10) #
  • +1
  •  (3)

Этот Адриано стал стоить меньше Траоре.
Регистрация: 7.03.2016
№6 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 14:01) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: mongolor
Они его даже бесплатно отдать могут лишь бы отьепаться от его лички. Федун будет платить ему как минимум 3.5 мульта иначе в этом переходе просто ноль смысла.... А стоит ли он этих денег, другой вопрос.....

Не будет успокойся а то клаву всю заплевал,1,5-1.8,у него личка плюс бонусы ,грамотно сработали
Регистрация: 11.12.2016
№5 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 13:59) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Они его даже бесплатно отдать могут лишь бы отьепаться от его лички. Федун будет платить ему как минимум 3.5 мульта иначе в этом переходе просто ноль смысла.... А стоит ли он этих денег, другой вопрос.....
Регистрация: 24.04.2009
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 13:59) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Супер сделка,всего 1 лимон,правда личка большая.Федун радует в этом сезоне,ждём продолжения.
Регистрация: 12.02.2013
№3 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 13:54) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Челси»
Очень грамотный трансфер,Спартак ничего не теряет зарплата сосьавит 5 миллионов бразильских реалов это где-то 1,5 -1.8 миллионов евро плюс бонусы .А если заиграет то вообще можно сказать что Спартак совершил очень грамотную и выгодную сделку В любом случае более техничный и классный форвард чем то же дерево из газпрома или кокорин
Регистрация: 11.12.2016
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:48) #
  • 0
  •  (2)

Бред ,если Милан с экономит ,значит Спартак будет платить Бонусы ,не думаю что этот футболист будет забивать на 20 миллионов не рублей,а зарплату кто будет платить.И зарплату не малую.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Lider13325 (Сегодня, 13:34) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Депай после нового года прибудет
Регистрация: 26.11.2016
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