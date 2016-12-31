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Нобель Арустамян: "Краснодар" сейчас второй претендент на Миранчука
Телекомментатор Нобель Арустамян рассказал о трансферных планах "Краснодара" на зимнее межсезонье.
"Титулы "Краснодар" мог бы выиграть и с Ахмедовым, и с Енджейчиком. Но, во-первых, их продажа - деньги, а "Краснодару" необходимо вписываться в финансовый фэйр-плей. Во-вторых, важно вовремя обновлять кровь. Допускался даже обмен Станислава Крицюка и Юрия Газинского в "Зенит" на Олега Шатова. В итоге, правда, на такую сделку никто не пошел.
"Краснодар" обязательно совершит покупки. Летом оно реально могли взять Сусо из "Милана". В его лице "Краснодар" получил бы мощного испанского игрока, которому всего 23 года. Не дожали, не доплатили, не знаю, какие еще могли быть причины. Но 8-миллионный Сусо сейчас стоит 30 миллионов, и "Милан" больше не собирается его продавать.
Думаю, "Краснодар" чему-то научился, и в этот раз будет вести переговоры жестче. "Краснодар" сейчас второй претендент на Алексея Миранчука, он вполне может повлиять на ситуацию с будущим полузащитника "Локомотива". Хотя "Рубин" должен сам не решиться подписать Миранчука, чтобы этот трансфер сорвался. Все основания для покупки Алексея у казанцев есть - думаю, она и случится", - цитирует Арустамяна "Матч ТВ".
"Титулы "Краснодар" мог бы выиграть и с Ахмедовым, и с Енджейчиком. Но, во-первых, их продажа - деньги, а "Краснодару" необходимо вписываться в финансовый фэйр-плей. Во-вторых, важно вовремя обновлять кровь. Допускался даже обмен Станислава Крицюка и Юрия Газинского в "Зенит" на Олега Шатова. В итоге, правда, на такую сделку никто не пошел.
"Краснодар" обязательно совершит покупки. Летом оно реально могли взять Сусо из "Милана". В его лице "Краснодар" получил бы мощного испанского игрока, которому всего 23 года. Не дожали, не доплатили, не знаю, какие еще могли быть причины. Но 8-миллионный Сусо сейчас стоит 30 миллионов, и "Милан" больше не собирается его продавать.
Думаю, "Краснодар" чему-то научился, и в этот раз будет вести переговоры жестче. "Краснодар" сейчас второй претендент на Алексея Миранчука, он вполне может повлиять на ситуацию с будущим полузащитника "Локомотива". Хотя "Рубин" должен сам не решиться подписать Миранчука, чтобы этот трансфер сорвался. Все основания для покупки Алексея у казанцев есть - думаю, она и случится", - цитирует Арустамяна "Матч ТВ".
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