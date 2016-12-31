Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
13:02
"Зенит": в новом году желаем вам двигаться только вперед - к большим победам и рекордам! (видео) (8)
"Зенит": в новом году желаем вам двигаться только вперед - к большим победам и рекордам! (видео) (8)
11:36
Курбан Бердыев: благодаря поддержке болельщиков "Ростов" в сложной обстановке достиг небывалых высот (5)
Курбан Бердыев: благодаря поддержке болельщиков "Ростов" в сложной обстановке достиг небывалых высот (5)
11:12
Евгений Гинер: в 2016 году ЦСКА столкнулся с трудностями, которые сделали нас лишь сильнее (видео) (9)
Евгений Гинер: в 2016 году ЦСКА столкнулся с трудностями, которые сделали нас лишь сильнее (видео) (9)
09:59
Антонио Конте: многим тяжело отказаться от фантастических предложений из Китая, но нужно уважать себя (1)
Антонио Конте: многим тяжело отказаться от фантастических предложений из Китая, но нужно уважать себя (1)
09:13
С Новым годом! (17)
С Новым годом! (17)
09:08
Виктория Лопырева: главное, чтобы после ЧМ-2018 сказали: "Это классная страна и в ней живут классные люди!" (6)
Виктория Лопырева: главное, чтобы после ЧМ-2018 сказали: "Это классная страна и в ней живут классные люди!" (6)
Вчера 22:25
Марк Гонсалес продолжит карьеру в "Коло-Коло"
Марк Гонсалес продолжит карьеру в "Коло-Коло"
Сергей Семак: естественно, есть определенные риски, но все зависит от меня
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящей работы.
"Безусловно, волнение есть всегда. Невозможно быть уверенным на сто процентов до тех пор, как полностью не погрузишься в работу.
Естественно, есть определенные риски и у руководства "Уфы", поскольку приглашают тренера без опыта. Я рад шансу, который мне представился, теперь все зависит от меня", - цитирует Семака "Матч ТВ".
"Безусловно, волнение есть всегда. Невозможно быть уверенным на сто процентов до тех пор, как полностью не погрузишься в работу.
Естественно, есть определенные риски и у руководства "Уфы", поскольку приглашают тренера без опыта. Я рад шансу, который мне представился, теперь все зависит от меня", - цитирует Семака "Матч ТВ".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.