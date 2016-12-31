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Сергей Семак: естественно, есть определенные риски, но все зависит от меня

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящей работы.

"Безусловно, волнение есть всегда. Невозможно быть уверенным на сто процентов до тех пор, как полностью не погрузишься в работу.

Естественно, есть определенные риски и у руководства "Уфы", поскольку приглашают тренера без опыта. Я рад шансу, который мне представился, теперь все зависит от меня", - цитирует Семака "Матч ТВ".
Теги: Уфа Семак
Сегодня, 13:53
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