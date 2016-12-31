Марлос выбран игроком года в "Шахтере"

Болельщики "Шахтера" выбрали лучшего игрока уходящего года.Основная борьба за первое место развернулась между двумя полузащитниками – Виктором Коваленко и Марлосом. Оба на протяжении года трижды признавались лучшими футболистами месяца, при этом демонстрировали стабильную игру и высокую результативность.В итоге в номинации победил бразилец. За Марлоса проголосовали 1 587 поклонников "Шахтера". У Коваленко оказалось 837 баллов.Третье место болельщики отдали голкиперу "горняков" Андрею Пятову. В его активе – ровно 300 голосов. Далее разместились Тайсон (261), Бернард (144), Эдуардо (97) и Максим Малышев (66).