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Вчера 22:25
Марк Гонсалес продолжит карьеру в "Коло-Коло"
Марк Гонсалес продолжит карьеру в "Коло-Коло"
Марлос выбран игроком года в "Шахтере"
Болельщики "Шахтера" выбрали лучшего игрока уходящего года.
Основная борьба за первое место развернулась между двумя полузащитниками – Виктором Коваленко и Марлосом. Оба на протяжении года трижды признавались лучшими футболистами месяца, при этом демонстрировали стабильную игру и высокую результативность.
В итоге в номинации победил бразилец. За Марлоса проголосовали 1 587 поклонников "Шахтера". У Коваленко оказалось 837 баллов.
Третье место болельщики отдали голкиперу "горняков" Андрею Пятову. В его активе – ровно 300 голосов. Далее разместились Тайсон (261), Бернард (144), Эдуардо (97) и Максим Малышев (66).
ФК "Шахтер"
Основная борьба за первое место развернулась между двумя полузащитниками – Виктором Коваленко и Марлосом. Оба на протяжении года трижды признавались лучшими футболистами месяца, при этом демонстрировали стабильную игру и высокую результативность.
В итоге в номинации победил бразилец. За Марлоса проголосовали 1 587 поклонников "Шахтера". У Коваленко оказалось 837 баллов.
Третье место болельщики отдали голкиперу "горняков" Андрею Пятову. В его активе – ровно 300 голосов. Далее разместились Тайсон (261), Бернард (144), Эдуардо (97) и Максим Малышев (66).
ФК "Шахтер"
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