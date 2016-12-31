"Милан" хочет видеть у себя Сержа Орье

"Милан" хочет пригласить в клуб защитника "ПСЖ" Сержа Орье, информирует L’Equipe.



"Россонери" намерены подписать 24-летнего игрока будущим летом и уже начали с ним переговоры. Контракт ивуарийца с "ПСЖ" рассчитан до лета 2019 года.