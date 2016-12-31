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Ринат Билялетдинов - один из кандидатов на пост главного тренера "Анжи"

Российский специалист Ринат Билялетдинов является одним из кандидатов на пост главного тренера "Анжи", информирует "СЭ". Помимо него также рассматриваются кандидатуры Олега Кононова и Леонида Кучука.

"Раздался звонок, меня спросили о том, как отнесусь ко включению в список кандидатов на пост главного тренера "Анжи". Рассматривается ряд кандидатур, я далеко не один, насколько понял, - рассказал Билялетдинов.

Напомним, ранее чешский тренер Павел Врба покинул команду, а "Анжи" сменил владельца. Клуб перешел в собственность Османа Кадиева.
Теги: Билялетдинов Р. Анжи
Сегодня, 14:56
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