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Тимофей Калачев: постараемся сделать все возможное, чтобы 2017-й получился таким же прекрасным
Полузащитник Тимофей Калачев поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.
- Всегда отмечал Новый год в кругу семьи. Родные, близкие, елка, стол праздничный, салют.
- У меня уже довольно большие дети. Дочка в Деда Мороза не верит, а вот младшему сыну пока не удалось рассекретить откуда берутся подарки. Постараемся встретить Новый Год так, чтобы родители тоже были с нами. Будем отмечать в Минске, надеемся, что будет много снега и хорошая погода.
- Год был достаточно удачный и в спортивном плане и в жизненных моментах. Все родные живы-здоровы, дети растут, мы работаем, жизнь доставляет удовольствие.
- Хочется поздравить наших дорогих болельщиков с наступающим новым годом, пожелать в следующем году радоваться нашим успехам. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы 2017-й получился таким же прекрасным.
- Всем желаю здоровья, удачи, всего самого наилучшего! Мы вас очень любим, ценим и ждем вас на наших играх.
- Всегда отмечал Новый год в кругу семьи. Родные, близкие, елка, стол праздничный, салют.
- У меня уже довольно большие дети. Дочка в Деда Мороза не верит, а вот младшему сыну пока не удалось рассекретить откуда берутся подарки. Постараемся встретить Новый Год так, чтобы родители тоже были с нами. Будем отмечать в Минске, надеемся, что будет много снега и хорошая погода.
- Год был достаточно удачный и в спортивном плане и в жизненных моментах. Все родные живы-здоровы, дети растут, мы работаем, жизнь доставляет удовольствие.
- Хочется поздравить наших дорогих болельщиков с наступающим новым годом, пожелать в следующем году радоваться нашим успехам. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы 2017-й получился таким же прекрасным.
- Всем желаю здоровья, удачи, всего самого наилучшего! Мы вас очень любим, ценим и ждем вас на наших играх.
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