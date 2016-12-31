Тимофей Калачев: постараемся сделать все возможное, чтобы 2017-й получился таким же прекрасным

Полузащитник Тимофей Калачев поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.- Всегда отмечал Новый год в кругу семьи. Родные, близкие, елка, стол праздничный, салют.- У меня уже довольно большие дети. Дочка в Деда Мороза не верит, а вот младшему сыну пока не удалось рассекретить откуда берутся подарки. Постараемся встретить Новый Год так, чтобы родители тоже были с нами. Будем отмечать в Минске, надеемся, что будет много снега и хорошая погода.- Год был достаточно удачный и в спортивном плане и в жизненных моментах. Все родные живы-здоровы, дети растут, мы работаем, жизнь доставляет удовольствие.- Хочется поздравить наших дорогих болельщиков с наступающим новым годом, пожелать в следующем году радоваться нашим успехам. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы 2017-й получился таким же прекрасным.- Всем желаю здоровья, удачи, всего самого наилучшего! Мы вас очень любим, ценим и ждем вас на наших играх.