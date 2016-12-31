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Тимофей Калачев: постараемся сделать все возможное, чтобы 2017-й получился таким же прекрасным

Полузащитник Тимофей Калачев поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

- Всегда отмечал Новый год в кругу семьи. Родные, близкие, елка, стол праздничный, салют.

- У меня уже довольно большие дети. Дочка в Деда Мороза не верит, а вот младшему сыну пока не удалось рассекретить откуда берутся подарки. Постараемся встретить Новый Год так, чтобы родители тоже были с нами. Будем отмечать в Минске, надеемся, что будет много снега и хорошая погода.

- Год был достаточно удачный и в спортивном плане и в жизненных моментах. Все родные живы-здоровы, дети растут, мы работаем, жизнь доставляет удовольствие.

- Хочется поздравить наших дорогих болельщиков с наступающим новым годом, пожелать в следующем году радоваться нашим успехам. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы 2017-й получился таким же прекрасным.

- Всем желаю здоровья, удачи, всего самого наилучшего! Мы вас очень любим, ценим и ждем вас на наших играх.

Теги: Калачев Ростов
Сегодня, 15:22
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