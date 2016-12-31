Жозе Моуринью: если Ибрагимович получит травму, это будет катастрофа

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал важность для команды шведского форварда Златана Ибрагимовича.



"Если Ибрагимович получит травму, это будет катастрофа, но это футбол. Это неудивительно, ведь он много забивает, причем у него только один гол с пенальти", - цитирует Моуринью, чьи слова приводит Reuter.