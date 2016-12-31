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Президент "Крыльев Советов" поздравил самарских любителей футбола

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин поздравил болельщиков с наступающим новым годом.

"Дорогие друзья! От всей души поздравляю болельщиков "Крыльев Советов" и всех любителей футбола Самарской области с наступающим новым годом!

Год 2016-й сложился для нашего клуба непросто. "Крылья" удачно завершили прошлый сезон на 9-ом месте, показав лучший результат за последние годы. Нынешний чемпионат "Крылья" начали неудачно, команда оказалась в кризисе, но мы смогли выровнять положение.

Хочу поблагодарить болельщиков "Крыльев" за поддержку нашей команды не только после успехов, но и в самые тяжелые моменты. Впереди нас ждет очень непростая концовка чемпионата и ваша поддержка необходима клубу, тренерскому штабу, игрокам. Желаю всем нам успехов и новых побед "Крыльев"! Пусть наша любимая команда в новом году принесет как можно больше позитивных эмоций!

Хочу отметить и другие важные события в жизни самарского футбола. Продолжается активная подготовка региона к чемпионату мира 2018 года: строится "Самара Арена" и вся необходимая инфраструктура. Проведение мирового первенства даст мощный импульс для развития футбола в губернии.

В ноябре сборная Самарской области победила на первенстве России по футболу среди игроков 1999 годов рождения. Надеюсь, эти ребята продолжат свой профессиональный рост и в перспективе они смогут пробиться в основной состав "Крыльев".

Постепенно улучшается инфраструктура для развития футбола в Самарской области, строятся и реконструируются футбольные поля. Решением Правительства Самарской области на баланс региона был переведен стадион "Локомотив", имеющий важное социальное и историческое значение. Окончательно был урегулирован вопрос по выкупу имущественного комплекса "Академии футбола имени Юрия Коноплева". Это позволит нам в дальнейшем эффективнее вести работу по подготовке своих игроков, чтобы как можно больше местных мальчишек попадали в "Крылья Советов".

Пусть новый год принесет нам много новых ярких моментов, успехов, свершений! Желаю всем вам крепкого здоровья, радости и добра! Благополучия вам и вашим близким!" - цитирует Шляхтина официальный сайт клуба.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 15:46
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