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"Локомотив" выставил на трансфер Петара Шкулетича и Эзекьеля Хенти

"Локомотив" расстанется с нападающим Петаром Шкулетичем, информирует "Матч ТВ". Сообщается, что сербский футболист не входит в планы тренерского штаба на предсезонные сборы.

"Локомотив"готов продать Шкулетича за сумму чуть больше миллиона евро. К игроку проявляют интерес греческий ПАОК и "Касымпаша" из Турции.

Также на трансфер выставлен другой форвард - нигериец Эзекьель Хенти.
Теги: Локомотив Хенти Шкулетич
Сегодня, 15:57
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8
(1)
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:50) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
За Хенти больше полу-миллиона поди и не выручить.
А Петара немного жалко, но у Семина в атаке раньше всегда скоростные напы играли.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№7 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 16:35) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Значит будут напы.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№6 Написал: паравоз (Сегодня, 16:33) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: кочегар
ждём эменике?

СКОРО ВСЕ УЗНАЕТЕ!С НОВЫМ ГОДОМ
Регистрация: 20.08.2016
№5 Написал: Vados (Сегодня, 16:20) #
  • 0
  •  (2)

Началась продажа Смородского наследства laughing
Регистрация: 1.12.2016
№4 Написал: Ramon Москва, Крылатское (Сегодня, 16:17) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Св.Ин
На кой хрен брали???

не имеет значения. думаю, зять и теща богатели на любых трансферах


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http://www.youtube.com/watch?v=UXAfEPoiNP0
Регистрация: 1.08.2007
№3 Написал: Св.Ин Храм футбола (Сегодня, 16:13) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
На кой хрен брали???
Регистрация: 6.03.2016
№2 Написал: roodwit (Сегодня, 16:03) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
кочегар,
Траоре relieved
Регистрация: 30.12.2016
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 16:00) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
ждём эменике?


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найду
Регистрация: 13.04.2008
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