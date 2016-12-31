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"Борнмут" следит за полузащитником "Дженоа"

Полузащитник итальянского "Дженоа" Оливье Нтчам может продолжить карьеру в английском "Борнмуте".

20-летний атакующий полузащитник принадлежит "Манчестер Сити", а за "Дженоа" выступает на правах двухлетней аренды.
Теги: Борнмут Дженоа
Сегодня, 16:04
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