"Борнмут" следит за полузащитником "Дженоа"

Полузащитник итальянского "Дженоа" Оливье Нтчам может продолжить карьеру в английском "Борнмуте".



20-летний атакующий полузащитник принадлежит "Манчестер Сити", а за "Дженоа" выступает на правах двухлетней аренды.