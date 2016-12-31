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"Ницца" планирует подписать Депая

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Нидерландов Мемфис Депай интересен "Ницце". Как сообщает Le Parisien, Депай является приоритетной трансферной целью французского клуба.

В Депае также заинтересованы "Рома", "Эвертон" и "Порту".
Теги: Депай Ницца Манчестер Юнайтед Трансферы
Сегодня, 16:13
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№1 Написал: Vados (Сегодня, 16:22) #
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Про Спартак забыли упомянуть blush
Регистрация: 1.12.2016
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