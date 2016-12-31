"Ницца" планирует подписать Депая

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Нидерландов Мемфис Депай интересен "Ницце". Как сообщает Le Parisien, Депай является приоритетной трансферной целью французского клуба.



В Депае также заинтересованы "Рома", "Эвертон" и "Порту".