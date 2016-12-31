"Ливерпуль" отправит с Садио Мане на Кубок Африки личного физиотерапевта

"Ливерпуль" приставит персонального физиотерапевта к нападающему клуба и сборной Сенегала Садио Мане на время Кубка африканских наций, сообщает Times.



Английский клуб наймёт медика Дэйва Гэлли на время проведения континентального первенства. Этот специалист работал в "Ливерпуле" с 1999 по 2005 год.