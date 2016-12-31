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"Ливерпуль" отправит с Садио Мане на Кубок Африки личного физиотерапевта

"Ливерпуль" приставит персонального физиотерапевта к нападающему клуба и сборной Сенегала Садио Мане на время Кубка африканских наций, сообщает Times.

Английский клуб наймёт медика Дэйва Гэлли на время проведения континентального первенства. Этот специалист работал в "Ливерпуле" с 1999 по 2005 год.
Теги: Мане Ливерпуль
Сегодня, 16:43
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