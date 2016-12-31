Никола Калинич отклонил предложение китайского "Тяньцзинь Теда"

Нападающий "Фиорентины" Никола Калинич не захотел продолжать карьеру в Китае.



По информации La Gazzetta dello Sport, клуб "Тяньцзинь Теда", предполагал Калиничу двухлетний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро за сезон.



"Тяньцзинь" готов был заплатить за трансфер игрока 45 миллионов евро.