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Никола Калинич отклонил предложение китайского "Тяньцзинь Теда"

Нападающий "Фиорентины" Никола Калинич не захотел продолжать карьеру в Китае.

По информации La Gazzetta dello Sport, клуб "Тяньцзинь Теда", предполагал Калиничу двухлетний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро за сезон.

"Тяньцзинь" готов был заплатить за трансфер игрока 45 миллионов евро.
Сегодня, 17:02
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