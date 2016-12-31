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Александр Караваев продолжит карьеру в "Фенербахче"

Полузащитник "Зари" Александр Караваев, права на которого принадлежат "Шахтеру", продолжит карьеру в "Фенербахче". Об этом сообщает официальный сайт луганского клуба.

В составе "Зари" Караваев успел провести 93 матча во всех турнирах и забил 20 голов.
Теги: Фенербахче
Сегодня, 17:29
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7
(0)
№7 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 18:45) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sraptakpain
Цитата: ljubljana
мразь минусовая - вылези

да тут или мясо такое просто из принципа ставят минусы со ста профилей, или реально хохлы

Ты прям ванга, сижу за 6 часов до НГ и со 100 профилей ставлю минусы детишкам с неразвитой психикой


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№6 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 18:14) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: sraptakpain
Цитата: ljubljana
мразь минусовая - вылези

да тут или мясо такое просто из принципа ставят минусы со ста профилей, или реально хохлы

Я вот на сайте леть десять, не меньше - вааще меня никогда эти минусы не волновали! Я что, ради НИЧЕГО не дающего мне рейтинга должен мразотному подросковому матершинному большинству поддакивать? Пусть они пойдут в сортире от назойливой бабушки сами себя ублажат, а я их ублажать не намерен...


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№5 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 18:01) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: ljubljana
мразь минусовая - вылези

да тут или мясо такое просто из принципа ставят минусы со ста профилей, или реально хохлы
Регистрация: 7.09.2015
№4 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 17:58) #
  • +2
  •  (4)

мразь минусовая - вылези
Регистрация: 1.02.2016
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:48) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Максим I
Цитата: tiki
важно.трансфер года

Я уже успел испугаться, что это наш Караваев... Слава Богу!

взаимно, но туда - явно не повышение
кстати, с Наступащим и Вас и Всех


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 17:42) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: tiki
важно.трансфер года

Я уже успел испугаться, что это наш Караваев... Слава Богу!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:38) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
важно.трансфер года


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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