Маурисио Почеттино: думаю, Алли стоит 50 миллионов фунтов

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что полузащитник Деле Алли стоит 50 миллионов фунтов.



"Его цена - 50 миллионов фунтов. Уже сегодня Деле демонстрирует мастерство и талант, а это редкость для 20-летних футболистов в Европе. Нет сомневаюсь, что Алли будет одним из лучших игроков в Англии в ближайшие 10-12 лет. Если вы один из лучших в АПЛ, вы один из лучших и в Европе. Алли стал вести себя лучше и в повседневной жизни", — цитирует Почеттино Sky Sports.