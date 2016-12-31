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Майкл Кэррик пропускает матч с "Мидлсбро" из-за болезни

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик пропускает матч АПЛ с "Мидлсбро" из-за болезни, сообщает официальный сайт клуба.

35-летнего хавбека в основе заменил Маруан Феллайни.
Теги: Кэррик Манчестер Юнайтед Мидлсбро
Сегодня, 19:10
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