Директор "Валенсии": Пранделли сдался, он искал оправданий, чтобы уйти

Директор "Валенсии" Аниль Мурти раскритиковал бывшего тренера команды Чезаре Пранделли.



"День назад я обсуждал с Пранделли зимние трансферы, поэтому можете представить мое удивление, когда он решил покинуть наш клуб.



Пранделли сдался, он искал оправданий, чтобы уйти", — цитирует Мурти Football Espana.