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Директор "Валенсии": Пранделли сдался, он искал оправданий, чтобы уйти

Директор "Валенсии" Аниль Мурти раскритиковал бывшего тренера команды Чезаре Пранделли.

"День назад я обсуждал с Пранделли зимние трансферы, поэтому можете представить мое удивление, когда он решил покинуть наш клуб.

Пранделли сдался, он искал оправданий, чтобы уйти", — цитирует Мурти Football Espana.
Теги: Валенсия Пранделли
Сегодня, 19:25
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